MEB, lise öğrencileri için üçüncü

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan üçüncü "soru destek paketi" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek sağlamayı sürdürüyor.

Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan ilk soru destek paketi 9 Nisan'da, 750 sorudan oluşan ikinci paket ise 27 Nisan'da paylaşılmıştı.

Bakanlık, 750 sorudan oluşan birinci döneme ait derslerin ikinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan üçüncü paketi bugün "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımladı. Böylece lise öğrencileri için tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1990'a yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yayımlanan paketlerle öğrencilerin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olunduğunu belirtti.

Üçüncü paketin öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulduğunu bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkanı bulacaktır.

Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim.

Önümüzdeki haftalarda tekrar testlerimizin devamını yayımlamaya devam edeceğiz."