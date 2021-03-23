MEB: "Liselerde hazırlık 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları 3 Mayıs'a ertelendi" - Son Dakika

MEB: "Liselerde hazırlık 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları 3 Mayıs'a ertelendi"
23.03.2021 21:17
MEB: "Liselerde hazırlık 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları 3 Mayıs'a ertelendi"(İHA)
MEB: "Liselerde hazırlık 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları 3 Mayıs'a ertelendi"
(İHA)
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