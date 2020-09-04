MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı - Son Dakika

MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli sebeplerle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, başvurmaları halinde, yerel yerleştirme kapsamındaki ortaöğretim kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceğini açıkladı.

MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli sebeplerle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, başvurmaları halinde, yerel yerleştirme kapsamındaki ortaöğretim kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmasına rağmen herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerden örgün eğitime devam etmek isteyenlerin başvurularının 24-26 Ağustos'ta alındığı, 28 Ağustos'ta ise il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği hatırlatıldı.

Buna rağmen, değişik sebeplere bağlı olarak hala bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin bulunduğu belirtilen yazıda, şu bilgilere yer verildi:

"Bundan sonraki süreçte yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların boş kalan kontenjanlarına, kayıt alanı, komşu kayıt alanı, diğer kayıt alanı şeklinde belirtilen öncelik sırasına göre her bir kayıt alanına yerleştirmede kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ortaokul başarı puanı (OBP), eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilerek, başvuruda bulunanların 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacak."

Yazıda, e-Okul yönetim bilgi sistemininde "yerleştirilemeyen öğrenci listesi"nde yer alan öğrencilerin velilerine ulaşılarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve yerleştirme işlemlerinde herhangi aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı - Son Dakika

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