MEB Mesleki Eğitim Koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Mesleki Eğitim Koordinasyon" toplantısı yapıldı.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşim Tunca, katılımcılara proje hakkında sunum gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Mesleki Eğitim Kanununun yıllardan beri var olduğunu, ama o tarihin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu çalışmalarla mesleki eğitimde hem Türkiye hem de Karaman genelinde rakamlarda ciddi artış olduğunu belirten Çalışkan şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye genelinde mesleki eğitimdeki güncel rakamlar 159 binden 285 bine ulaştı. Hedef ise 1.5 milyon. Bizler bu çalışmalarla Karaman'da 2 yıl önceki 680 olan sayımızda bin 345 rakamlarını gördük. Ülkemizin temel sorunlarından biri olan mesleki eğitimin, çözüm odaklı bu sistemin içerisinde çok önemli olan bilmemiz gereken yerleri var."

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İŞKUR İl Müdürü Şevket Sarıkaya, oda başkanları ve okul müdürleri katıldı.