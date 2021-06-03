MEB, mesleki eğitimde 1000 okulu 545 milyon liralık yatırımla destekledi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında seçilen okulların altyapıları, kütüphaneleri, laboratuvarları ve atölyeleri 545 milyon liralık yatırımla yenilenirken, bu okullardaki 528 bin 73 öğrenciye kişisel gelişim desteği verildi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlattığı "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesinde somut adımlar atılmaya devam ediliyor. Seçilen okullara, altyapının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında 545 milyon liralık yatırım yapıldı. Proje kapsamında 1000 okula 1000 kütüphane ve toplam 1855 akıllı tahta kuruldu.

1000 okuldan fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olanlara da gerekli destek sağlandı. Ayrıca, mevcut meslek alan laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi.

Diğer taraftan okullarda döner sermaye kapsamında, üretimi artırmak için 100 yeni atölye/laboratuvar kuruldu, 156 atölye güncellendi. Ulusal ve uluslararası projeler yoluyla 1000 okul proje kapsamındaki okullara 219 yeni atölye/laboratuvar kuruldu. Bu kapsamda, şu ana kadar 241 milyon liralık bütçe kullanıldı.

Proje kapsamında, 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bunun için 2020'de 50 milyon liralık yatırım yapıldı.

2021'de de 1000 okulun güçlendirmesi ve büyük onarım ihtiyaçlarının karşılanması için 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

528 bin 73 öğrenciye kişisel gelişim desteği

Proje kapsamında, öğrencilerin temel beceri eksikliklerini telafi edebilmeleri için geliştirilen destek eğitim programlarına 18 bin 609 öğrenci katıldı, okullara 324 bin 406 materyal ulaştırıldı. 55 bin 717 öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

Ayrıca okullardaki 135 bin 879 öğrenciye psikososyal gelişim desteği sağlandı. Madde bağımlılığı üzerine 7 bin 778 bilgilendirici etkinlik düzenlendi. Etkinliklere 225 bin 248 öğrenci katıldı. Okullarda bilim, kültür, sanat, spor ve sanayi gibi alanlarda başarılı ve tanınan kişilerin deneyimlerini paylaşmaya yönelik 2 bin 498 kariyer günü düzenlendi ve bu etkinliklere toplam 70 bin 164 öğrenci katıldı.

Ayrıca bu okullarda 1590 kültür, sanat ve spor etkinliği düzenlendi, söz konusu etkinliklere 22 bin 456 öğrenci katıldı. Proje çerçevesindeki destek programlarına şu ana kadar toplam 364 bin 247 öğrenci iştirak etti.

383 bin 154 öğretmene mesleki gelişim eğitimi

1000 okulda bulunan okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik eğitimler de devam ediyor.

Yönetici ve öğretmenlere yönelik proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirme amacıyla 5 bin 629 eğitim düzenlendi, eğitimlere toplam 114 bin 459 okul yöneticisi ve öğretmen katıldı. Okul yöneticilerine yönelik 2 bin 408 kişisel gelişim ve liderlik eğitimi verildi, eğitimlere 11 bin 279 okul yöneticisi katıldı.

Projenin verimliliğini artırmak için öğretmenlere yönelik 4 bin 466 eğitim programı hazırlandı ve 99 bin 474 öğretmen bu eğitimlerde yer aldı.

Ayrıca, meslek alan ve atölye öğretmenlerine proje süresince şu ana kadar işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini almaları amacıyla 1580 eğitim verildi, söz konusu eğitimlere 14 bin 948 öğretmen katıldı.

Proje çerçevesinde 67 bin 500 öğretmen ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmeni de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi aldı.

Ayrıca, 35 bin 328 öğretmenin ilk yardım teorik eğitimi alması sağlandı. Bu öğretmenlerden 11 bin 715'i uygulama aşamasının ardından ilk yardım eğitimlerini tamamladı. Haziran ayı sonuna kadar öğretmenlerin tümünün uygulamalı eğitimleri tamamlamaları hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Projeyi 8 ay önce başlattıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Proje, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olup takvimine göre ilerliyor. Şu ana kadar bu okullarımıza yaklaşık 545 milyon liralık yatırım yaptık. 2021'de 1000 okulun bakım, onarım ve güçlendirme kapsamında yapılacak çalışmalar için de 250 milyon liralık ödenek ayrıldı. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Öte yandan projenin 2021 yılı haziran ayı performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, projenin 8 ayının performansı, proje performans göstergelerine dayalı olarak değerlendirildi.

Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Bakan Danışmanları Sevil Uygun İlikhan, Aylin Şengün Taşçı, Hayri Eren Suna ve 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.