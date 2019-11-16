Son Dakika Haberleri: MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu
Son Dakika Güncel MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu

6 saat önce

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan (61) haber alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi.

Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu

MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu
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