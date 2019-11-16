MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu

Cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Okulların teftişi için Niğde 'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

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Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu

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