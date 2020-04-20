MEB, N95 standardında maske makinesi üretti - Son Dakika
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MEB, N95 standardında maske makinesi üretti

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N95 maske makinesi üretildi.

MEB, N95 standardında maske makinesi üretti, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N95 maske makinesi üretildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren Milli Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu siperliklere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.

MEB, bu aşamada cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve N95 standardında maske üreten makinenin tasarım ve üretimi için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi. Bu konuda İstanbul'dan gelen Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretimine ilişkin ilk haberi, Hatay ve İstanbul'dan solunum cihazı üretilmesiyle ilgili gelen haberler izledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, geçen hafta N95 maske makinesinin üretilmesinde son aşama gelindiğini belirtmişti.

Bu kapsamdaki çalışmalarda ilk haber Tekirdağ'dan geldi. Koronavirüsten korunmada çok önemli olan N95 standardında maskenin makinesi, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretildi.

"İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Hatay'da meslek liselerinde 4 Ar-Ge merkezi kurduk"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu siperliğe kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yaptıklarını ifade etti.

Bu kapsamda meslek liselerinde şimdiye kadar 8 milyon cerrahi/tıbbi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde valiliklerin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldığını bildiren Özer, şöyle konuştu:

"İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Hatay'da da meslek liselerinde 4 Ar-Ge merkezi kurduk ve 3 ürünün üretilmesine odaklandık: Cerrahi maske makinesi, solunum cihazı ve N95 maske makinesi. İstanbul'da cerrahi maske makinesini ürettik ve maske üretiminde otomasyona geçtik. Ayrıca Hatay ve İstanbul'da solunum cihazlarını ürettik. Şimdi de odaklandığımız son ürün olan N95 maske makinesini Tekirdağ'da üretmiş bulunuyoruz. Odaklandığımız tüm ürünleri üretmekten büyük mutluluk duyuyorum." bilgilerini verdi.

Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen maske makinesi ile artık N95 standardında da maske üretebileceklerini bildiren Özer, "Bu süreçte Tekirdağ'daki arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde." dedi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve çalışma arkadaşlarına, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'e, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğluna, Müdür Yardımcısı Tuncay Şanlı'ya, Hasan Kurtuluş koordinesinde ekipte yer alan tüm öğretmenlere ve öğrencilere ve paydaşlara, süreci başarı ile koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 03:24 Kaynak: AA

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