Son Dakika Haberleri: MEB O Olayla İlgili Soruşturma Başlattı

MEB O Olayla İlgili Soruşturma Başlattı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun'un Atakum ilçesinde anaokulu öğrencisinin okul servisinde unutulduğu iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

MEB O Olayla İlgili Soruşturma Başlattı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun'un Atakum ilçesinde anaokulu öğrencisinin okul servisinde unutulduğu iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, Samsun'un Atakum ilçesinde anaokulu öğrencisinin okul servisinde unutulduğu iddiasına ilişkin olay ile ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca servis hizmeti veren firma ve sorumlu personel hakkında adli makama suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

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