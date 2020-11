MEB, öğrencilere ücretsiz 17,5 milyon yardımcı kitap dağıttı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinde ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra öğrencilere destek olmak amacıyla 17,5 milyon yardımcı ders kitabını da ücretsiz olarak ilkokul öğrencilerine ulaştırdı. Bakan Ziya Selçuk, bu kitapların içeriğinin saha araştırması yapılarak belirlendiğini söyleyerek, "Her bir öğrencimize her bir okulumuza bunlar ulaştırıldı" dedi.

Bakan Selçuk, MEB merkez binası Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen 'Kitabım Hep Açık İlkokul Çalışma Kitapları ve Ortaokul Dijital Çalışma Sayfaları' tanıtım programına katıldı. Bakanlık olarak hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyal geliştirdiklerini belirten Bakan Selçuk, ancak bu kez çok daha kapsamlı bir çalışmayla karşı karşıya olduklarını kaydetti. Selçuk, "Çünkü sürecin yüz yüze ve uzaktan eğitim kısmının birlikte yürümesi, ihtiyaçların değişmesi, farklılaşması, bize yeni görevler veriyor. ve bu görevlerimizi yerine getirmek için de her sınıf düzeyinde eş zamanlı olarak kullanılabilecek çalışmaları ilerletiyoruz. Elbette zamanın ve mekanın genişlediği dönemdeyiz. ve çocukların sadece evde, okulda değil, hemen her yerde her zaman çevrim içi ya da çevrim dışı olmak üzere eğitim gördüğünü biliyoruz ve bunun için de birtakım kavramları öne çıkarmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi öğrenci ihtiyaçlarını dikkate almak, farklılaştırılmış öğretimi dikkate almak, çocukların bireysel gelişim özelliklerine göre kaynaklar sunabilmek ve bunun ötesinde öğretmenlerimize de destek olabilmek" dedi.

5 MİLYON ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ İÇİN 16 KİTAPLIK ÇALIŞMAÖğretmenlerin ve velilerin sıklıkla öğrenciler için ders kitabı dışında çalışma kitapları, kaynak materyaller sorduğunu hatırlatan Selçuk, "Bugün tam da bu sorunun cevabını vermek için buradayız ve somut olarak 17,5 milyon kitabı çocuklarımıza ulaştırmış durumdayız. Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler konularında. Her bir öğrencimize her bir okulumuza da bunlar ulaştırıldı. Bu 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde çocuklarımızın ders kitaplarının yanı sıra kullanmalarına ilave kaynaklar olarak değerlendirmelerini beklediğimiz kaynaklar. Ortaokul 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflar için de dijital kaynaklar söz konusu ve bunlar yine Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine yönelik olarak da toplam 112 fasikülden oluşan 16 kitaplık çalışma sayfaları hazırlandı ve EBA'da hizmete sunuldu. Bu materyallerden de 5 milyon öğrencimiz yararlanabilecek" diye konuştu.Bütün bu çalışma kitaplarının içeriklerin hazırlanması için önce bir saha çalışması yapıldığını açıklayan Selçuk, "'Bizim öğretmenimizin, velilerimizin talebi nedir, okulda neye ihtiyaç duyuluyor, dersi işleyiş sürecinde hangi eksiklikler söz konusu ve bunlara göre neyi nasıl geliştirebiliriz' sorularını sorduk. Sahada aldığımız binlerce geri bildirime dayalı olarak da bu dağıtılan kitapların içeriğinin tasarlanmasına karar verildi. Uzmanların çok derinlemesine inceleme araştırmaları sonucunda da bu kitaplar ortaya çıkmış oldu" dedi. ARA TATİL İÇİN 'EVDE OYUN VAR' KİTABI Bakan Selçuk, öğrencilerin çalışma kitaplarındaki etkinlikleri yaparken derslerin kazanımlarıyla ilgili içerikleri görmelerinin yanı sıra bir taraftan hayata dair birçok ipucunu yakalama, bazı deneyleri yapabilme fırsatını da elde edeceklerini söyledi. Selçuk, şöyle konuştu: "İstiyoruz ki çocuklarımız kaynaksız kalmasın, istiyoruz ki düşünen üreten çocuklarımızın sayısı artsın. Bu ara tatil dönemi için 'Evde Oyun Var' adı altında bir kitap hazırladık ve bu kitabı da tüm halkımızın hizmetine, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bu kitapta da ara tatil boyunca çocuklarımızın yararlanacağı çok güzel oyunlar ve etkinlikler söz konusu. Biz çocuklarımızın çok daha farklı ve fazla kitap okumalarını, hikayeler, romanlar, edebiyatımız ile ilgili, sanatın çeşitli dallarıyla ilgili, bilim ile ilgili kitapları okumasını çok çok arzu ediyoruz. Çünkü kitaplar, çocuklarımızın zihinsel gelişimleri için olduğu kadar, duygusal gelişimleri, dil gelişimleri için de son derece kritik araçlar. Bu yüzden de ders kitaplarıyla sınırlı olmayan bir çerçeveyi elbette arzuluyoruz ve hep şunu da yapıyoruz. Diyoruz ki gerek eğitimin kalitesi açısından gerek kazanımların daha iyi anlaşılması için gerek sınavlardaki soruları daha iyi anlayabilmek için ders kitabının dışında da kitap okumanın çok çok büyük önemi var ve ders kitabının dışında da kitap okuyan çocuklarımız birçok açıdan öne geçiyorlar, diyebilirim."'ZORUNLU OLMADIKÇA LÜTFEN EVİMİZDE OLALIM'Bakan Selçuk, ara tatil süreci ile ilgili öğrencilere ve velilere seslenerek, "Ara tatil süreci de oldukça önemli ve velilerimizden, öğrencilerimizden bir ricam var. Tatil süresince zorunlu olmadıkça lütfen evimizde olalım ve salgının seyri bunu şu an bugünlerde şart koşuyor biz eğitimciler olarak elbette okulların hep açık olmasını arzu ederiz böyle bir temennimiz elbette vardır ancak şu an salgının seyri ile ilgili koşullar tedbirleri daha çok ön plana çıkarıyor. Buradan da sizlerin aracılığıyla çağrımı yineliyorum. Maskeni tak çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.Bakan Selçuk, çalışma kitaplarının içeriğinin salgın döneminden sonraki yıllarda da kullanabilecek şekilde hazırlandığını sözlerine ekledi. Selçuk, konuşmasının ardından video konferans yöntemiyle farklı illerden öğrenciler ile sohbet etti, bakanlığın ücretsiz dağıttığı yardımcı kitaplar ile ilgili görüşlerini sordu.'SALGIN ŞARTLARI HENÜZ İZİN VERMİYOR'

Iğdır'dan Besna Kal, "Okulların tamamen açılmasını istiyorum" derken, Bakan Selçuk, "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde ama şu anda salgın şartları henüz buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla kuruluşlarla da istişare ederek, görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız" cevabını verdi.