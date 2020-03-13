MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB: 'Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında... - Son Dakika

MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında...

6 saat önce

MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak.

MEB:

MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak."

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Son Dakika Haberleri
22:42 Çanakkale'deki 18 Mart tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi
22:40 Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü
22:36 Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
22:36 Fas'ta eğitime ara verildi
22:36 ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:44:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]