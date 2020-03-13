Son Dakika › Güncel › MEB: 'Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında... - Son Dakika
MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında...
6 saat önce
MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:24 Kaynak: AA
MEB: "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak."
Son Dakika Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi