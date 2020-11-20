MEB, Öğretmenler Günü'nde 32 bin öğretmene kitap hediye edecek - Son Dakika

MEB, Öğretmenler Günü'nde 32 bin öğretmene kitap hediye edecek

20.11.2020 09:07
MEB, Öğretmenler Günü'nde 32 bin öğretmene kitap hediye edecek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 32 bin öğretmene hediye kitap gönderecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 32 bin öğretmene hediye kitap gönderecek.

Yaklaşan Öğretmenler Günü kutlamaları için hazırlıklarını sürdüren MEB, bu yıl bir yeniliğe imza atacak. Bakanlık, öğretmenlere kitap hediye etmek için Herkese Kitap Vakfı ile iş birliğine gitti.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Herkese Kitap Vakfı iş birliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında birleştirilmiş sınıf ve taşımalı eğitim uygulaması yapılan okullardaki 32 bin öğretmene, Grigory Petrov'un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" kitabı hediye edilecek.

"Öğretmenler bir toplumun kalkınma ve ilerlemesinin ana unsuru"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere hediye edilecek kitap için bir yazı kaleme aldı. Öğretmenlerin, bir toplumun kalkınma ve ilerlemesinin ana unsuru, özverili ve saygıdeğer üyeleri olduğunu ifade eden Selçuk, şunları yazdı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ülkemizin geleceğini şekillendiren ve eğitimin temel taşı olan öğretmenlerimize Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı eseri hediye etmek istedik. Öğretmenlerimize rehber olmasını dilediğimiz bu kitabın öğretmenlerimizin kütüphanelerine kazandırılmasını sağlayan Herkese Kitap Vakfına katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, mesleki çalışmalarında başarılar diliyorum."

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver ise çocukları emanet ettikleri öğretmenlerin en değerli hazine olduğunu belirterek, "Her yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize birer kitap hediye etmek istiyoruz. Katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyor, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

milli eğitim bakanlığı, Öğretmenler Günü, Kitap, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, Öğretmenler Günü'nde 32 bin öğretmene kitap hediye edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi Sokak ortasında silah sesleri duyuldu! Ekipler kan izleri ve 2 adet mermi kovanı buldu Bülent Arınç'tan çok tartışılacak sözler: Osman Kavala'nın tutukluluğuna hayret ediyorum, Demirtaş da tahliye olabilir Yol isteyen sürücüye önce küfretti, ardından aracına zarar verdi! Dehşet anları kamerada Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı
Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı         
08:57
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan         
08:25
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim         
22:49
Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı         
22:23
6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış         
21:27
Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu         
21:18
Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı         
20:47
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 09:16:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB, Öğretmenler Günü'nde 32 bin öğretmene kitap hediye edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei