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Son Dakika Güncel MEB, öğretmenler için alan değişikliği takvimini duyurdu - Son Dakika

MEB, öğretmenler için alan değişikliği takvimini duyurdu

6 saat önce

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" sitelerinden yapabilecek.

MEB, öğretmenler için alan değişikliği takvimini duyurdu, System.String[]

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" sitelerinden yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, "öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların", "öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin", "görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin", "sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanların" alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" sitelerindeki, elektronik ön başvuru formu aracılığıyla yapacak.

Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) işletecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda, görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, 23-26 Aralık'ta elektronik tercih formu aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 tercihte bulunabilecek.

Ayrıca öğretmenlerin, tercih dışı seçenek olarak, "tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum" seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekecek.

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında, alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" sitesinden ilan edilecek. Atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

Aralık, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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