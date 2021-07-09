2021 Yılı İl İçi ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Takvimlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru - Son Dakika

Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapılmıştır.

Güncel takvimler için tıklayınız.

Emekli olan öğretmenlerimizin görev yerlerine atama yapılabilmesi hakkındaki yazı için tıklayınız.