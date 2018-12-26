MEB, öğretmenlerin nöbet görevleriyle ilgili açıklama yaptı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54
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