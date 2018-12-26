Son Dakika Haberleri: MEB, öğretmenlerin nöbet görevleriyle ilgili açıklama yaptı

MEB, öğretmenlerin nöbet görevleriyle ilgili açıklama yaptı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek.

MEB, öğretmenlerin nöbet görevleriyle ilgili açıklama yaptı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi

Türk Hackerlar, Yunan Dışişleri Bakanlığının Sitesini Hackledi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:31:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MEB, öğretmenlerin nöbet görevleriyle ilgili açıklama yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]