MEB, öğretmenlerin nöbet görevleriyle ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek.

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