MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin yapılacağı alanları duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin yapılacağı alanları duyurdu - Son Dakika

MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin yapılacağı alanları duyurdu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, gelecek yıl düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) 18 alanda yapılacağı açıklandı.

MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin yapılacağı alanları duyurdu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, gelecek yıl düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) 18 alanda yapılacağı açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020'de düzenlenecek ÖABT'nin yapılacağı alanlara ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, ÖABT gelecek yıl Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, lise matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehber öğretmen, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği alanlarında yapılacak.

Adaylara ÖABT'de sınıf öğretmenliği ve yabancı dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisiyle ilgili 45, alan eğitimiyle ilgili 30 soru sorulacak. Diğer alanlarda ise alan bilgisiyle ilgili 60, alan eğitimiyle ilgili 15 soru bulunacak.

ÖABT yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılacak.

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık
Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Vergi ve harçlar yeniden belirlendi Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
00:11 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
00:09 Türkiye'nin otomobili beğeni topladı - Son Dakika
00:07 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
00:02 Spor hamza hamzaoğlu: hata bu oyunun olmazsa olmazı - Son Dakika
00:02 Spor ertaç özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:12:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin yapılacağı alanları duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]