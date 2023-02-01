MEB, okul öncesinde haftada 5 gün "ücretsiz yemek" uygulamasına 6 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
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MEB, okul öncesinde haftada 5 gün "ücretsiz yemek" uygulamasına 6 Şubat'ta başlıyor

01.02.2023 17:19
MEB, okul öncesinde haftada 5 gün "ücretsiz yemek" uygulamasına 6 Şubat'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde okul öncesi eğitim kurumlarında beslenme desteği 6 Şubat'ta hayata geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde okul öncesi eğitim kurumlarında beslenme desteği 6 Şubat'ta hayata geçecek.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrencileri destekleme çalışmaları kapsamında ilk aşamada 5 milyon öğrenciye haftanın beş günü, günde bir öğün ücretsiz yemek hizmeti sağlanacağı aktarıldı.

Okul öncesi kurumlarındaki öğrencilere yönelik uygulamanın 6 Şubat Pazartesi başlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin beslenme desteğinden yararlanmaları, velilerinin iznine bağlı olacak. Beslenme desteği uygulamasının öğle yemeği şeklinde olması önerilmiş, gerek görülmesi halinde ailelerin de görüşü alınarak sabah kahvaltısı seçeneğinin de değerlendirilebileceği bakanlığımızca bildirilmiştir. Anaokulları, uygulama sınıfları ve bünyesinde ana sınıfı bulunan okullarda eğitim gören öğrencilerimize yönelik uygulama nedeniyle oluşan yemek talebi öğretmenevleri, gıda üretimi yapan meslek liseleri ve pansiyonlu okullar tarafından karşılanacak. İlimizde ve ilçelerde komisyonlar oluşturulacak, sürecin takibi, rehberlik ve denetim çalışmaları komisyonlar tarafından yerine getirilecektir."

Yemeklerin hazırlanıp dağıtılmasıyla ilgili kılavuzun bakanlığın web sitesinde yayınlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, okul öncesinde haftada 5 gün 'ücretsiz yemek' uygulamasına 6 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika

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