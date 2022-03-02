MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verecek - Son Dakika
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MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verecek

02.03.2022 20:27
MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar tarafından salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi.

Bakanlıkça, illere gönderilen yazıya göre, resmi/özel okul ve kuramlarda öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin katılımı yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin 2020'de tedbiren iptal edildiği anımsatıldı.

Bu doğrultuda, Bakanlık merkez teşkilatı birimleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinliklere, salgının seyrini kontrol altında tutmak için belirlenen kural ve esaslara uygun tedbirler alınarak izin verilecek.

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MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi. MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verileceğini bildirdi. Bakan Özer: 'Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak' Bakan Özer: 'Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak'

milli eğitim bakanlığı, okullar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verecek - Son Dakika


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