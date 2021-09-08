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MEB, okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda neler yapılacağını açıkladı - Son Dakika

MEB, okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda neler yapılacağını açıkladı

08.09.2021 17:03
MEB, okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda neler yapılacağını açıkladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda korona virüs vakası tespit edilmesi durumunda hangi yolların izleneceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda korona virüs vakası tespit edilmesi durumunda hangi yolların izleneceğini açıkladı.

MEB'in okullarda korona virüs tespit edilmesi durumunda izlenecek yol haritasının bulunduğu kılavuzda şunlar yer aldı:

"Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır."

SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNDE COVID-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA

Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci, pozitif vaka olarak kabul edilecek. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınacak. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Covid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam edecek.

Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilecek.

İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilecek. Okuldaki diğer öğretmenler, temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Temaslı öğretmenlerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ne yapılacağının anlatıldığı kılavuzda şunlar kaydedildi:

"Pozitif vaka olan öğretmen, sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu sınıftaki öğrenciler, temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Diğer öğretmenler, temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder. Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir."

Öğretmen veya öğrencinin ailesinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ise şunlar yapılacak:

"Vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci, yakın temaslı kabul edilir. Bu öğretmen veya öğrenci, 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır ve okula devam etmez. Öğrenci, uzaktan eğitime devam eder."

Anasınıfında okuyan bir öğrencide Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterli olacak. Bu sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı kabul edilecek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MEB, okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda neler yapılacağını açıkladı

milli eğitim bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Öğretmen, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MEB, okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda neler yapılacağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB, okullarda Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda neler yapılacağını açıkladı - Son Dakika
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