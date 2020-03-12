MEB okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti - Son Dakika
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MEB okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.

MEB okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikleri iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine gönderilen yazı ile Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni korona virüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yeni virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği belirtilen yazıda, bu kapsamda Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda alınması gereken önlemlerin de sıralandığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

Bakanlığın yazısında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

(Emin Kuvat/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
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