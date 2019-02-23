Son Dakika Haberleri: MEB Okullarla İlgili Yol Haritasını Açıklayacak

MEB Okullarla İlgili Yol Haritasını Açıklayacak

41 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak.

MEB Okullarla İlgili Yol Haritasını Açıklayacak, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak." dedi.

Selçuk, Bilecik Belediyesini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim sisteminde daha önceki çalışmaların üzerine yenilerinin de ekleneceğini belirterek, eğitimde sisteminin gelişimiyle ilgili projelerin devam ettiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak. Bu çalışmada, çok ayrıntılı olarak okulların ne şekilde yapılandırılacağı ve okullarımızdaki kalitenin artırılmasıyla ilgili yol haritasının ne olacağını paylaşma imkanımız olacak. Daha sonra da yeni bazı çalışmaları da somut olarak kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak. Bunlar her ay tanıtım toplantılarıyla kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.

Eğitim konusunda Bilecik'in gelişimi ve planları dahilinde çalışmalarının da olacağını anlatan Selçuk, "Sonuç olarak, önümüzdeki haftalarda Bilecik'le ilgili bir makro plan geliştirme konusunda da istişareler neticesinde Sayın Valimizle, vekilimizle, başkanımızla prensip kararı da almış bulunuyoruz. Bu karar doğrultusunda da ekipler halinde buradaki incelemelerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde de bunların haberini verme ve sizinle paylaşma imkanımız olacak." değerlendirmesini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:18 Kaynak: AA

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