MEB okullarla ilgili yol haritasını açıklayacak
32 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:10
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