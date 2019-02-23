Son Dakika Haberleri: MEB okullarla ilgili yol haritasını açıklayacak

MEB okullarla ilgili yol haritasını açıklayacak

32 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak.

MEB okullarla ilgili yol haritasını açıklayacak, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki haftalarda, okullarımızın yapısal niteliğini belirleyecek olan 'okul profili' değerlendirme adı altında bir tanıtım çalışmamız olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:10 

Ziya Selçuk, Ekonomi
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