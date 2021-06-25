MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'un Ağrı ziyaretleri - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından Ahmed-i Hani Havalimanında karşılanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, ilk olarak Burçin Uysal Öğretmenevini ziyaret etti. Öğretmenevinde incelemelerde bulunan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, Burçin Uysal Öğretmenevi Müdürü Celal Ayyıldız'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile bir araya gelen Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, buradan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile birlikte Doğubayazıt ilçesine geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ve şube müdürleri tarafından müdürlük önünde karşılanan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen'den ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi alarak örnek çalışmalardan dolayı tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen, ziyaret anısına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy'a plaket verdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan müzik dinletisine katılan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, beraberindeki heyetle birlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından birbirinden seçkin eserlerin seslendirdiği konseri dinledi. Program sonunda öğretmenlere çiçek taktım eden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, müzik ziyafetinden dolayı başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen olmak üzere öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinin başında gelen, mimarisi, kartal yuvası görünümü ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından olan İshak Paşa Sarayını ziyaret eden Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Şensoy, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Mutlu'nun rehberliğinde sarayı gezerek bilgi alıp 17. yüzyılda yaşamış şair, filozof, tarihçi ve mutasavvıf olan Ahmed-i Hani'ye ait türbeyi ziyaret etti. - AĞRI