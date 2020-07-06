MEB onaylı sertifika ile kendi işyerinizi açmak mümkün - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı özel kurslarda eğitim alan herkes kendi işyerini açabilecek.



Gülin Çifçi, yaklaşık 6 aylık güzellik uzmanlığı ve estetisyenlik kursu ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı 4. seviye bir sertifika almanın yeterli olduğunu söyledi. Bu sertifikayı almayı başaran herkesin kendi iş yerini açabileceğini veya herhangi bir güzellik salonunda uzman olarak çalışabileceğini açıkladı. Sektörde çalışmak için MEB onaylı sertifikanın zorunlu olduğunun altını çizen Gülin Çifçi, "Güzellik sektöründe çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen kişiler için çok önemli bir gelişme sağlandı. Sektörde aranan bir personel olmak isteyenler bu kurslara gelerek hem son teknoloji cihazların doğru kullanımını öğrenecek, hem popüler uygulamaların inceliklerini görecek hem de kariyerlerine bir adım önde başlayabilecek. Artık bu sektörde çalışmak isteyenler için zaten sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmişti. Şimdi de belge ile iş yeri açma kolaylığı sağlandı. Sektör adına mutluyuz" dedi.



Çifçi, "Kurslarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve onların denetiminde eğitimlerini sürdürüyor. MEB'e bağlı olmayan herhangi bir kurum bu eğitimleri veremez. "Cilt Bakımı ve Güzellik Elemanı Kursu" adı ile bilinen eğitimler resmi olarak 826 saat olarak planlandı. Bu sektörde çalışabilmek için MEB onaylı sertifikaya sahip olmak zorunluluğu var. Kursu bitiren herkes, sertifikasını alarak estetisyenlik yapabilmektedir. Sertifikaları alan kursiyerlerimiz güzellik sektörünün aranan personeli oluyor. Ayrıca kursun sonunda aldıkları sertifikalar ile dünyanın farklı ülkelerinde çalışabiliyorlar" şeklinde konuştu. - BURSA