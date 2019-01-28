Meb: "Örgün Eğitim Çağındaki Öğrencilere Okullarda, Mezunlara Halk Eğitimi Merkezlerinde Ücretsiz...
1 saat önce
MEB: "Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek"
MEB: "Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek"
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:22 Kaynak: AA
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