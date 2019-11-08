MEB, otizmli çocuklar için Aksaray'a müfettiş grubu gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin, Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattıklarını belirterek, "Bütün ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB) düzenlenen "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Selçuk, bu olayın çok üzücü olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Okulun yöneticisi, soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturmayla ilgili de hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Aslında kamuoyunun gündemine gelmeden, henüz basında yer almadan biz bazı tedbirleri almış ve girişimlerimizi başlatmıştık. Okul yönetimiyle, okulla ilgili, okuldaki o yazıların bulunduğu bölgenin düzenlenmesiyle ilgili tedbirlerimizi henüz basına düşmeden zaten almıştık. Konunun bütün boyutlarıyla açığa kavuşabilmesi için de Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma süreçlerimizi başlattık. Bütün ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına asla müsaade etmeyiz. Bu, insanlığın temel vazifesi olarak çok ayrı bir önem taşıyor."

Otizmli çocukların eğitimde yaşadığı bazı sıkıntıların çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası seviyede çok büyük çalışmaların yapıldığını bildiren Selçuk, uzmanlarla bu çalışmaları yürütürken Türkiye'nin, bölgelerin hassasiyetlerini de dikkatle izlediklerini kaydetti.

Otizmli çocuklar için "kolaylaştırıcı kişi" çalışması

Bakan Selçuk, bu sorunların çözümü için yürütülen çalışmaları birebir takip ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu konuda kamuoyuna açıklayacağımız yeni çalışma ve projelerimiz olacak. Akranlarıyla birlikte aynı sınıfta kaynaştırma olarak eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın destek alabilmesi için 'kolaylaştırıcı kişi' anlamında yeni bir çalışmanın önünü açmaya çalışıyoruz. Bunun teknik detaylarını da ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız.

Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız bütünleştirici eğitim için 'özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması operasyonu' kapsamında da 6 milyon avroluk yeni bir projenin başlayışını kamuoyuyla paylaşacağız."

"Kaynaştırmadan kapsayıcı eğitime doğru bir geçiş içindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, fiziksel kapasite ile ilgili çalışmaların da bulunduğuna işaret ederek, "En önemsediğimiz başlıklardan birisi de toplumun bilinçlendirilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması. Politika olarak artık kaynaştırmadan bütünleştirmeye ve kapsayıcı eğitime doğru bir geçiş içinde olduğumuzu önemle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Özel eğitimde bütünleştirme ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde çalışmaların artık hız kazandığı bir dönemde olduklarına değinen Selçuk, otizm, öğrenme güçlüğü, dil-konuşma ve özel yetenek alanında toplam bin öğretmenin formatör eğitimini geçen aylarda tamamladıklarını ve bu öğretmenlerin de şu an sahada diğer öğretmenlere eğitim verdiğini aktardı.

"Sadece rehberlik öğretmenlerimizin değil, tüm öğretmenlerimizin otizm spektrum bozukluğu konusunda daha fazla bilgiye, görgüye sahip olması, aynı zamanda velilerimize yönelik olarak yapılacak çalışmaların bu yıl içerisinde artırılarak sürdürülmesi konusundaki çabalar da devam ediyor." diyen Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuyu hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizdi.