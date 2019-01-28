MEB: Özel eğitim kursları gelecek yıldan itibaren kapatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.

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