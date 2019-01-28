MEB: Özel eğitim kursları gelecek yıldan itibaren kapatılacak
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:28
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