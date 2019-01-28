Son Dakika Haberleri: MEB: Özel eğitim kursları gelecek yıldan itibaren kapatılacak

MEB: Özel eğitim kursları gelecek yıldan itibaren kapatılacak

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.

MEB: Özel eğitim kursları gelecek yıldan itibaren kapatılacak, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:28 

milli eğitim bakanlığı, Ekonomi
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