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MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi - Son Dakika

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

19.02.2022 11:27
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim personelinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla "tek taraflı sözleşme ile işten ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesi" yönündeki cezai hüküm ilgili yönetmelikten çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim personelinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla "tek taraflı sözleşme ile işten ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesi" yönündeki cezai hüküm ilgili yönetmelikten çıkarıldı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin "işten ayrılma" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tek taraflı sözleşme ile ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesine ilişkin cezai hüküm kaldırıldı.

Böylelikle eğitim personelinin bu konuda yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlandı.

Çalışma izinleri uzatma onayının haziranda toplu olarak alınması

Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen eğitim personelinin çalışma izinlerinin uzatma onayının haziran ayı içinde toplu olarak alınması uygulamasında da değişikliğe gidildi.

Uygulamanın sahada yarattığı zorluklar dikkate alınarak sözleşme süresi bitmeden yeni sözleşme yapılması zorunluluğunun kaldırılması ve İş Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla madde yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan "haziran ayı içerisinde" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

İŞKUR programları kapsamında eğitim personeli görevlendirilmeyecek

Öte yandan İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmeyeceği, sadece diğer personelin görevlendirilebileceği de yönetmelikte düzenlendi.

Buna göre, diğer personelle yapılacak sözleşmelerde görev süresi de İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar olacak.

Özel öğretim kurumu binaları

Yönetmelikte karma kullanım alanlarında okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu veya özel eğitim okullarının açılmasına ilişkin şartlar da belirlendi.

Düzenleme, Türkiye'de son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni yapı türlerinden olan karma kullanım alanlarında da özel okul açılabilmesi ihtiyacından hareketle yapıldı.

Ayrıca usta öğretici ve yabancı dil alanında görevlendirilecek usta öğreticilere ilişkin tanım, iller arasındaki uygulama farklılıklarını önlemek amacıyla daha açık bir ifadeyle güncellendi.

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Özel Öğretim Kurumları, milli eğitim bakanlığı, İş Kanunu, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi - Son Dakika


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