"Bazı özel okullar ücretsiz ders kitaplarını satıyor" iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan inceleme - Son Dakika

"Bazı özel okullar ücretsiz ders kitaplarını satıyor" iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan inceleme

Son Güncelleme: 30.08.2023 15:06

Milli Eğitim Bakanlığı, bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere dağıtmadığı veya kullanılmadan hurda kağıt olarak sattığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu fiili işlediği tespit edilen kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7'nci maddesi hükümlerince işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bazı özel okulların öğrencilere vermediği ücretsiz ders kitaplarını hurda kağıt olarak sattığı iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı.

"BAZI ÖZEL OKULLAR, ÜCRETSİZ KİTAPLARI ÖĞRENCİLERE VERMİYOR" İDDİASI

Bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere vermeyip hurda kağıt olarak elden çıkardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Bakanlık, iddialarla ilgili inceleme başlattı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Konuya ilişkin açıklama yapan MEB, bazı tedbirler alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bu fiili işlediği tespit edilen kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7'nci maddesi hükümlerince işlem yapılacaktır. Valiliklere yazılan talimat ile tüm özel okulların 5 Eylül 2023 mesai bitimine kadar 'kitap seçim modülü' üzerinde her sınıf seviyesinde ve ders bazlı olarak kitap taleplerini güncellemeleri istenmiştir. Bu güncelleme ile özel okulların reel taleplerinin yenilenmesi sağlanacaktır. Özel okullar tarafından Bakanlığımızca dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının talep edilmesi durumunda, bu kitapların derslerde aktif olarak kullanılması gerektiği talimatı verilmiştir. Bakanlığımızdan ücretsiz ders kitabı talebinde bulunan tüm okulların ders dönemi sonunda bu kitapları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim etmeleri yazılı olarak kurumlara bildirilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Eğitim 'Bazı özel okullar ücretsiz ders kitaplarını satıyor' iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan inceleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bazı özel okullar ücretsiz ders kitaplarını satıyor" iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan inceleme - Son Dakika
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