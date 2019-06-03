Son Dakika Haberleri: MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu, Arı'yı ziyaret etti
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MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu, Arı'yı ziyaret etti

14 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayının son sahurunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve Nevşehir'deki eğitimciler ile bir araya geldi.

MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu, Arı'yı ziyaret etti, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayının son sahurunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ve Nevşehir'deki eğitimciler ile bir araya geldi.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Aydoğdu, Başkan Arı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretinden dolayı Genel Müdür Aydoğdu'ya teşekkür eden Arı, Nevşehir'de belediye olarak gerçekleştirecekleri eğitim projeleri üzerine istişarelerde bulundu. Arı: "Değerli genel müdürümüzü Nevşehir'de misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Kendisi, Nevşehir Belediyesi olarak hayata geçirmeyi planladığımız projeler üzerine yaptığımız sohbette görüşlerini bizimle paylaştı. " dedi.

Arı ve Aydoğdu daha sonra Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile Nevşehir'de görev yapan bazı idareci ve öğretmenlerle birlikte sahur yaptı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
Hamza Aydoğdu, Rasim Arı, Nevşehir, CEO, Güncel
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