MEB Personel Genel Müdürü Dr. Aydoğdu, Ağrılı okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB Personel Genel Müdürü Dr. Aydoğdu, Ağrılı okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

MEB Personel Genel Müdürü Dr. Aydoğdu, Ağrılı okul müdürleriyle bir araya geldi

7 saat önce

MEB Personel Genel Müdürü Dr. Hamza Aydoğdu, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte "Yönetişim Etkinlikleri" kapsamında e-konferans yoluyla okul müdürleri ile buluştu.

MEB Personel Genel Müdürü Dr. Aydoğdu, Ağrılı okul müdürleriyle bir araya geldi, System.String[]

MEB Personel Genel Müdürü Dr. Hamza Aydoğdu, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte "Yönetişim Etkinlikleri" kapsamında e-konferans yoluyla okul müdürleri ile buluştu.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Dr. Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte "Yönetişim Etkinlikleri" kapsamında e-konferans yoluyla İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya ve Murat Karakurt, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, açılış konuşmasını yaparak katılımdan dolayı Personel Genel Müdürü Dr. Aydoğdu'ya tesekkür etti. Personel Genel Müdürü Dr. Aydoğdu ise, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in ildeki çalışmalarının heyecan oluşturduğunu, Milli Eğitim Müdürü ve tüm çalışma arkadaşlarını, eğitim yöneticilerini heyecanlı,verimli çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ağrı Valisi Sayın Süleyman Elban'a eğitime olan katkılarından dolayı teşekkür eden Personel Genel Müdürü Aydoğdu,"Kıymetli okul müdürlerimiz, ilçe, il yöneticilerimiz kelebek etkisi yöntemiyle küçük dokunuşlarla büyük işler başarabilirsiniz ki sizler bunu Ağrı'da başarıyorsunuz. Okul yöneticilerimiz teknolojiden asla geri kalmamalılar. Yeni nesil teknoloji ile yetişmekte, teknoloji ile iletişim kurmaktadır. Bizler 19-20. yüzyılın yöntem, teknik ve araç gereçleriyle 21. yüzyılı inşa edemeyiz. Bu yüzden teknolojiyi öncelemeli, teknik ve yöntemlerimizi bu yüzyılın ihtiyaç ve gereklerine göre belirlemeliyiz. Attığımız adımlar güncel olmalı. Dünya üzerinde yaşanan şu salgın sürecinde öğretmen ve öğrencilerimizle iletişimi kesmeden buluşacağımız zamanı beklemeliyiz. Okulun ilk günü tüm öğretmenlerinizin gözlerinin içine bakarak 'hoş geldiniz' deyin ve hepsini kucaklayın. Sonra hep birlikte öğrencilerinize hoş geldiniz deyin. Öğrencisiz, öğretmensiz buraların anlamı yok deyin arkadaşlar ve hep birlikte kocaman bir aile olduğumuzu söyleyin değerli arkadaşlarım. Hepimizin hayatında kimi kavramların hep olması gerekir; iyilik, vefa, hoşgörü, takdir gibi. Özellikle size kötülük yapana da iyilikle karşılık verirseniz emin olun işte o zaman unutulmaz olacaksınız. Bu yüzden hayatınızda ve eğitim camiamızda iyilik yapmayı şiar edinelim arkadaşlar, işte o zaman hep birlikte kazanmış olacağız. Bu toplantımızın yüzyüze yapılması ümidiyle hepinize, sağlıklı, mutlu günler dilerim"dedi. - AĞRI

Ağrı, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:50 Kaynak: İHA

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