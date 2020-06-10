MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray'a, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürüHüseyin... - Son Dakika

Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır 'a vali olarak atandı.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray 'a, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü

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Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu