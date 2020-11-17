MEB: "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir."
17.11.2020 20:59
MEB: "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.
MEB: "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir." - ANKARA
Aralık, MEB, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › MEB: 'Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir.' - Son Dakika
Son Dakika Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Uzaktan eğitim uygulaması 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek, halı sahalar kapatılacak Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı