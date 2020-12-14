MEB: Resmi ve özel tüm anaokulları, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecek - Son Dakika

MEB: Resmi ve özel tüm anaokulları, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecek
14.12.2020 23:09
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.
Haber: ANKARA,
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