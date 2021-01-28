MEB, robotları "tarihin sıfır noktasında" yarıştıracak - Son Dakika

MEB, robotları "tarihin sıfır noktasında" yarıştıracak

28.01.2021 18:09
MEB, robotları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Robot Yarışması, bu yıl 14-18 Haziran'da Şanlıurfa'da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Robot Yarışması, bu yıl 14-18 Haziran'da Şanlıurfa'da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile düzenlenecek.

MEB koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın 14'üncüsü, geçen Şanlıurfa'da planlanmış ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Yarışma bu yıl, geçen yıl belirlendiği üzere UNESCO dünya miras listesine alınan 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile 14-18 Haziran'da düzenlenecek. Yarışma başvuruları, düzeltme ve onay işlemleri, 15 Şubat -21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerle yapılacak yarışmaya ortaokul ve dengi okullar, liseler ve üniversite öğrencileri başvurabilecek. Geçen yıl yapılan başvurular bu yıl yeniden alınacak, ayrıca yeni başvuru yapılabilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki yarışmalar, ulusal düzeyde olacak ve uluslararası başvuru alınmayacak.

Yarışmada, dereceye girenler ile belirlenecek sayıda yarışma ekibi, 21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST Robotik Yarışmalarına katılabilecek.

milli eğitim bakanlığı, Şanlıurfa, Haziran, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, robotları 'tarihin sıfır noktasında' yarıştıracak - Son Dakika


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