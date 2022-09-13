MEB: Sayın bakanımız incitici ifade kullanmamıştır - Son Dakika
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MEB: Sayın bakanımız incitici ifade kullanmamıştır

13.09.2022 11:52
MEB: Sayın bakanımız incitici ifade kullanmamıştır

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Bakan Mahmut Özer ve öğretmen adayları arasındaki görüşmeye ilişkin "Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır"...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Bakan Mahmut Özer ve öğretmen adayları arasındaki görüşmeye ilişkin "Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.


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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB: Sayın bakanımız incitici ifade kullanmamıştır - Son Dakika

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