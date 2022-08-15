MEB Sınav görevli ücretleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çoğu zaman farklılık gösteren ücretlerin 2022 yılındaki miktarı oldukça merak edilen konular arasında yerini alıyor. Özellikle görevli kişiler tarafından merak edilmekte olan MEB Sınav görevli ücretleri ne kadar? Sınavda yer alan görevli ücretleri kaç para? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 Temmuz- Aralık ÖSYM sınav görevi ücreti belli oldu. En son KPSS 2022 GKYK- eğitim bilimleri oturumları için açılan başvurularda öğretmenlerin alacakları ücret belli oldu. DGS sınav görevlisi olarak görev yapanlara ÖSYM tarafından 340.05 TL yatılırdı. Fakat bu durum değişkenlik gösterebilmektedir. Belirtilen rakamlar tahmini olabilmektedir.

MEB SINAV GÖREVLİ NASIL OLUNUR?

Öncelikle bir üniversite veya MEB personeli olmanız gerekiyor. Bu kurumlarda görev alan kişiler, bulunduğu bölgede yer alan ÖSYM temsilciliğinden GİS (Görevli işlemleri sistemi) için şifre almaları gerekmektedir. Şifre aldıktan sonra GİS (Görevli işlemleri sistemi) üzerinden sizin için uygun olan sınavlar için başvuru yapmanız gerekiyor.