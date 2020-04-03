MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25... - Son Dakika

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MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25...
6 saat önce
MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.
MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:10 Kaynak: AA
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