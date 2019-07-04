MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:36 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB
) düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül
'de göreve başlayacak.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
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