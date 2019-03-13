Meb: Suriyeli Çocuklarda Okullaşma Oranı Yüzde 62

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocukların yüzde 62'sinin okullaşmasını sağladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocukların yüzde 62'sinin okullaşmasını sağladı. Bakanlık verilerine göre 1 milyon 47 bin 536 Suriyeli çocuktan 648 bin 592'si okula gidiyor.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de eğitim çağında olan 1 milyon 234 bin 439 göçmen çocuk bulunuyor. Göçmen çocukların en yoğun yaşadığı ilk 3 il İstanbul, Ankara ve Bursa olarak sıralanıyor. Bakanlık, bu öğrencilerden 736 bin 735'inin yani yüzde 59,68'inin okula erişimini sağlarken, bu öğrencilerden yüzde 51,84'ünün e-okul sistemine, yüzde 15,13'ünün de okullara kaydı sağlandı.



OKULLAŞMA ORANI İKİYE KATLANDI



2014-2015 eğitim öğretim yılında Türkiye'de bulunan eğitim çağındaki 756 bin Suriyeli öğrenciden 230 bini, yani yüzde 30'u okullara kayıt edilebilirken, okullaşma oranı yıllar içinde hızla arttı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye'de bulunan 1 milyon 47 bin 536 Suriyeli çocuktan 648 bin 592'si okula gidiyor. Böylece Suriyeli göçmen çocukların okullaşma oranı yüzde 61,92 olarak gerçekleşti.



TÜRKÇE MÜFREDATLA EĞİTİM VERİLİYOR



Göçmen çocukların Türkiye'ye uyumunu sağlamak amacıyla Türkçe eğitimine de öncelik veriliyor. Bakanlığa bağlı okullarda 477 bin 931'i Suriyeli, 56 bin 191'i Iraklı olmak üzere toplam 534 bin 122 öğrenci, Türkçe müfredatla eğitim görüyor. 19 ildeki 213 geçici eğitim merkezinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 96 bin 841 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görüyor.



EN BÜYÜK OKULLAŞMA İLKOKUL KADEMESİNDE



Yabancı uyruklu göçmen öğrencilerin okullaşma oranında en büyük başarı ilkokul eğitim kademesinde sağlandı. Okullaşma oranının en düşük olduğu eğitim kademesi ise lise olarak belirlendi. Resmi okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören göçmen öğrencilerin eğitim kademelerine göre okullaşma oranları ana okulda yüzde 33,76, ilkokulda yüzde 96,57, ortaokulda yüzde 58,25 ve lise eğitiminde yüzde 26,69 olarak gerçekleşti.



ANKARA,

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