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MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve...
6 saat önce
MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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