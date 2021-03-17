MEB tarafından yatılı okullara kırtasiye malzemesi ve tablet dağıtıldı - Son Dakika

MEB tarafından yatılı okullara kırtasiye malzemesi ve tablet dağıtıldı

17.03.2021 10:57
MEB tarafından yatılı okullara kırtasiye malzemesi ve tablet dağıtıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fırsat adaletine yeni bir pencere açmaktan dolayı, fırsat adaleti için çocuklarımızın geleceği için yeni bir bakış açısı kazandırmaktan ve bu imkanları ortaya hep beraber koymaktan dolayı ayrı bir memnuniyetimiz var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fırsat adaletine yeni bir pencere açmaktan dolayı, fırsat adaleti için çocuklarımızın geleceği için yeni bir bakış açısı kazandırmaktan ve bu imkanları ortaya hep beraber koymaktan dolayı ayrı bir memnuniyetimiz var" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kızılay iş birliğiyle Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki öğrencilere tablet ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık katıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, "Dikkat ederseniz birçok yetişmiş insanımız yatılı okullarda yaşadıklarından bahsederken orada devletin şefkat elinin kendilerine nasıl ulaştığını, devlete ve millete borçlarını hayatları boyunca çalışsalar bile ödeyemeyeceklerinden bahsederler. Bu hikayeleri çok sıklıkla dinleriz. Bu bir hakikattir ve gerçekten bu çocuklarımızın elinden tutmak, onların yolunu aydınlatmak bizim öncelikli vazifelerimiz arasında. Buradan başarı hikayeleri çıkacak ki bu toprakların başarı hikayeleri büyüsün. Buradan memleketimizin geleceği için parlak başarılar ortaya çıkacak ki bizim ülke olarak geleceğimiz aydınlansın" diye konuştu.

Her bir çocuğa fırsat verilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Ziya Selçuk, "İşte bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak yatılı bölge okullarındaki bütün çocuklarımıza 25 GB internet paketi olan tablet dağıtıyoruz. Büyük ölçüde de tamamlandı bu. Bu çalışmayı tamamlayıcı bir unsur olarak da ikinci bir husustan söz ediyoruz. Kızılay ile beraber bu çocuklarımızın kırtasiye setlerinin temini ve çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir çalışmayla karşı karşıyayız. Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki çocuklarımızın tamamı hem tabletlerini hem diğer eğitim ihtiyaçlarını, kırtasiyelerini aldıktan sonra ben eminim ki çok daha mutlu bir şekilde kendi eğitimlerine devam edecekler. 286 yatılı bölge okulumuzda bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var ve her bir öğrencimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi için de çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

Eğitim süreci içerisinde çocukların yatılı okulda okumaktan kaynaklı farklı ihtiyaçlarının bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, bu ihtiyaçlar konusunda çeşitli kurumlarla irtibat halinde olduğunu söyledi. Birçok kurum ve kuruluşla ortak projeler yürütüldüğünü ifade eden Bakan Selçuk, "Bu ortak projeler yaptığımız kuruluşların en başında da Kızılay geliyor. Birçok hususta iş birliğimiz var. İlk yardımı eğitimi konusunda, öğretmen eğitimi konusunda, tabletlerin tedariki konusunda birçok konuda iş birliğimiz var. Ben kendilerine sayın başkanın şahsında hususen teşekkür etmek isterim. Kızılay ekibi büyük bir çabayla, gayretle ellerinden gelenin fazlasıyla hayata geçiriyorlar. Bu doğrultuda da fırsat adaletine yeni bir pencere açmaktan dolayı, fırsat adaleti için çocuklarımızın geleceği için yeni bir bakış açısı kazandırmaktan ve bu imkanları ortaya hep beraber koymaktan dolayı ayrı bir memnuniyetimiz var" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli – Yunus Özkan- Yusuf Çetin/İHA)

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Kızılay, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MEB tarafından yatılı okullara kırtasiye malzemesi ve tablet dağıtıldı - Son Dakika


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