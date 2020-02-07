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MEB, "Tasarım Beceri Atölyeleri"ni tanıtan video hazırladı
6 saat önce
MEB'in "Tasarım Beceri Atölyeleri" tanıtım videosu ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, "Tasarım Beceri Atölyeleri"ni tanıtan video hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:41 Kaynak: AA
MEB'in "Tasarım Beceri Atölyeleri" tanıtım videosu ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, "Tasarım Beceri Atölyeleri"ni tanıtan video hazırladı.
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