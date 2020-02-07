MEB, "Tasarım Beceri Atölyeleri"ni tanıtan video hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB, 'Tasarım Beceri Atölyeleri'ni tanıtan video hazırladı - Son Dakika

MEB, "Tasarım Beceri Atölyeleri"ni tanıtan video hazırladı

6 saat önce

MEB'in "Tasarım Beceri Atölyeleri" tanıtım videosu ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, "Tasarım Beceri Atölyeleri"ni tanıtan video hazırladı.

MEB'in "Tasarım Beceri Atölyeleri" tanıtım videosu ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, "Tasarım Beceri Atölyeleri"ni tanıtan video hazırladı.

MEB, Tasarım Beceri Atölyeleri ni tanıtan video hazırladı

milli eğitim bakanlığı, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:41 Kaynak: AA
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