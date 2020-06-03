MEB: Telafi eğitimi, 31 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağı hatırlatılarak telafi eğitim takvimine dair detaylar paylaşılarak, "31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek" denildi.