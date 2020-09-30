MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu Konya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında kentteki pek çok okulda hayata geçirilen 'açık sınıf' ile okullarda oluşturulan eğitim alanlarını inceledi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün açık sınıf uygulaması başta olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında Gençoğlu'na bilgi verdiği belirtildi.

Gençoğlu'nun, ziyaret ettiği tüm okullarda öğretmenlerle sohbet edip sorularını cevaplandırdığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

"Genel Müdür Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'le geçtiğimiz hafta elim bir kazada hayatını kaybeden 20 aylık evladımız Kumsal Bayram'ın ebeveyni öğretmen Mustafa ve Deniz Bayram'a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da telefonla bağlanarak öğretmenlerimize taziyelerini ve sabır dileklerini iletti."

Açıklamada, ifadesine yer verilen Gençoğlu, Konya İnsan Mektebi Projesi kapsamında hayata geçirilen açık sınıf ve diğer çalışmalarla kentin, eğitim adına çok önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkati çekti.

Gençoğlu'nun, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiği de bildirildi.