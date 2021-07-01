MEB tıbbi cihazların bakım ve onarımı için mesleki eğitimde ilk kalibrasyon merkezini Hatay'da kurdu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'de mesleki eğitimde ilk biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezi Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açıldı.

Merkezle ilgili gerekli yatırımlar yapıldı, öğretmenler eğitimlerini aldı ve sertifikasyon süreci tamamlandı.

Hatay Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Merkezi, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim ve iş birliği protokolü kapsamında, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezindeki tıbbi cihazların kalibrasyonu ile çalışmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'da mesleki eğitimi güçlendirmek için her türlü desteği sağladıklarını ifade ederek, 'Hatay'daki tüm arkadaşlarımız yoğun çaba içerisindeler. Bu ilde sektörle iş birliklerimizin ölçeği giderek büyüyor. Öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelimleri de artmaya başladı." dedi.

Okulların altyapı ve atölye eksikliklerini giderdiklerini vurgulayan Özer, "Hatay'da uygulamalı eğitim için çok önemli olan döner sermaye kapsamında yapılan üretim miktarı da oldukça arttı. Örneğin, döner sermaye kapsamında Hatay'da mesleki eğitim okullarımızda yapılan üretimden elde edilen gelir 2017 yılında 4,9 milyon iken bu miktar Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılında 18,6 milyon liraya yükseldi. Yani Hatay'da mesleki eğitimde üretim kapasitesi son üç yılda yaklaşık dört kat arttı." bilgisini verdi.

Türkiye'de ilk solunum cihazı ve N95 maske makinesi Hatay'da üretildi

Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde mesleki eğitimde üretim kapasitesini toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçirdiklerinin altını çizen Özer şöyle devam etti:

"Hatay'da mesleki eğitim özellikle Kovid-19 salgını ile mücadele günlerinde inanılmaz bir performans gösterdi. Maskeden dezenfektana, yüz koruyucu siperlikten tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar ihtiyaç duyulan hemen hemen tüm ürünler Hatay'da üretilebildi. Bu süreçte ilkler de yaşandı. İlk solunum cihazı ve N95 maske makinesi Hatay'da üretildi. Tüm bu gelişmeler Hatay'da mesleki eğitimin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemli başarılar."

Mesleki eğitimde hizmet kapasitesini artırmak için belirli alanlarda mükemmeliyet merkezleri kurmaya başladıklarını hatırlatan Özer, bu kapsamda Hatay'da da alanında güçlü meslek okullarından olan ve AR-GE merkezi olarak da seçilen Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde altyapı desteği sağlayarak Türkiye'nin ilk biyomedikal cihaz kalibrasyon merkezini kurduklarını bildirdi.

Özer merkezle ilgili şunları kaydetti:

"Bu merkezimiz bölgeye hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda ilk adımı da attılar. Bu merkezimizin kapasitesini artırarak sadece Hatay'da değil bölgede biyomedikal cihazların kalibrasyonunda önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Hatay'da bu süreçleri başarı ile yürüten İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Kemal Karahan ve çalışma arkadaşlarını başarılarından dolayı kutluyorum. Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum."