MEB: "Tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam... - Son Dakika

MEB : "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir."

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Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de getiriliyor