MEB, Türkçe ve Matematik Derslerinde Ortak Sınav Uygulaması Başlattı - Son Dakika

MEB, Türkçe ve Matematik Derslerinde Ortak Sınav Uygulaması Başlattı

MEB, Türkçe ve Matematik Derslerinde Ortak Sınav Uygulaması Başlattı
Son Güncelleme: 20.09.2023 11:49

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların 'Türkçe' ve 'matematik' dersleri ile lise 9. sınıfların 'Türk dili ve edebiyatı' ve 'matematik' derslerinin ikinci yazılı sınavlarını 'ülke genelinde ortak sınav' olarak düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.

Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak"

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, AA muhabirine ortak sınav uygulamasına geçişle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Genel Müdür Bülbül'ün açıklamalarına göre, ortak sınavlarla yeni sınav uygulaması getirilmeyecek.

Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılacak. Ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.

Asıl amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak olacak. Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

Katılamayan öğrencilere mazeret sınavı yapılacak

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB, Türkçe ve Matematik Derslerinde Ortak Sınav Uygulaması Başlattı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Ateşkes ilan edilen Karabağ'da Ermenilerin kabul ettiği şartlar
11:58 Cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisi tüm hislerini anlattı! İşte akıllara durgunluk veren yeni hali
11:53 Karabağ'da ateşkes ilan edildi! Taraflar yarın bir araya gelecek
11:18 Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu
11:05 Resmen başvuru yaptı! Kerem Aktürkoğlu'ndan geleceği için dev adım
10:54 Paşinyan'a medet umduğu Rusya'dan soğuk duş! Ukrayna'ya gönderilen yardımları unutmamışlar
10:44 Pertek Belediyesi'nde 150 milyonluk vurgun iddiası! İmarlı arsa takas edildi
10:27 Ali Koç'tan şampiyonluk totemi! Fenerbahçe'nin maçlarını statta izlemeyecek
10:25 Oyuncu Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, takipçileri ikiye bölündü
10:18 Karabağ cephesinde son durum! İşte 5 maddede dün gece olan bitenin özeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 13:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: MEB, Türkçe ve Matematik Derslerinde Ortak Sınav Uygulaması Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement