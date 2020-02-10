MEB: Ücretsiz okul yemeği uygulamasının tüm okullarda uygulanacağı haberleri gerçek dışı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelindeki tüm okullarda ücretsiz okul yemeği verileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak'ın TBMM Alt Komisyonu'ndaki değerlendirmeleriyle ilgili basına yansıyan "18,5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Ücretsiz okul yemeğinin taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere sunulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TBMM Alt Komisyonu'na uygulama sürecinin devamı konusunda bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, 'ücretsiz okul yemeği uygulamasının kapsamının genişletilerek ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgelerde de uygulanması yönünde çalışmalar yapıldığını' ve 'bütçe imkanları doğrultusunda önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini' ifade etmiştir. Ücretsiz okul yemeği uygulamasının 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelindeki tüm okullarda uygulanacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."