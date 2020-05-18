MEB: Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek (2) - Son Dakika

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okullarda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıklağını hatırlattı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız."