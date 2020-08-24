MEB, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" uygulamasını başlattı - Son Dakika

MEB, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" uygulamasını başlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin veli, öğrenci, öğretmenlerin görüşlerini almak üzere "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" isimli paylaşım sitesini hayata geçirdiklerini söyledi.

MEB,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin veli, öğrenci, öğretmenlerin görüşlerini almak üzere "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" isimli paylaşım sitesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Selçuk, Bakanlıkça eğitim alanından uzmanların katılımıyla bir otelde düzenlenen "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" konulu değerlendirme toplantısına katıldı.

Uzaktan eğitime yönelik sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilim insanlarıyla sürekli istişare halinde bulunduklarını vurgulayan Selçuk, Türkiye'nin bu sürece çözüm geliştirme hızının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de eğitim alanında örnek gösterilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmenin ana hedef olduğunu ve bu anlamda bütün kaynakları, sadece Bakanlığın değil Türkiye'nin birikimini harekete geçirmek istediklerini belirten Selçuk, her karara yönelik sahada çalışanlar, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin görüşlerini aldıklarını anlattı.

"Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var isimli uygulamayı hayata geçirdik"

Bakan Selçuk, eğitimin bürokratik bir süreç değil hep birlikte omuzlanması gereken işlevsel bir yönetim alanı olduğuna işaret ederek, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" toplantısını da görüş alışverişi, istişare amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Sosyal mesafe önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişiyi toplantıya davet edebildiklerini, belli koşullara uymak durumunda olduklarını aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece uzman ya da akademisyen görüşü almak değil; bunu velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bir mikro site açtık. Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz."

"Uzaktan eğitimi yeni normalin gereği biçiminde algılamamız söz konusu"

Salgın sürecine ilişkin dünyadaki belli başlı ülkeleri, kurumları günlük izlediklerini, akademik makaleleri takip ettiklerini, Bilim Kuruluyla istişarelerin de aralıksız sürdüğünü ve ekipler oluşturulduğunu aktaran Selçuk, "Uzaktan eğitimi bir zorunluluk ya da zaruret olmanın ötesinde artık bundan sonra yeni normalin gereği biçiminde algılamamız söz konusu. Uzaktan eğitim salgından sonra da eğitim sistemimizin kalitesini artırma noktasında araçlarımızdan bir tanesi olacaktır." dedi.

Bakan Selçuk, EBA TV üzerinden mart ayının ortasından itibaren yürütülen çalışmaları anımsatarak, bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların da tüm yönleriyle ele alındığını, gözden geçirildiğini dile getirdi.

EBA uygulamasının dünya genelinde en çok ziyaret edilen üçüncü site durumuna geldiğine dikkati çeken Selçuk, EBA ve tüm uzaktan eğitim araçlarını öğrenci ve öğretmenler için yeni nesil kullanıcı dostu bir yapıya büründürmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Selçuk, eğitimde fırsat adaletini gözeterek öğrencilere ihtiyaç duydukları özel alanlarda da katkı sağladıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yapay zeka temelli bu yazılımın örneği çok az dünyada. Öğrencilerimizin kişisel özelliklerine, düzeylerine, hedeflerine rehberlik ederek yönetebilen bir yazılımdan söz ediyoruz. Bilemediği soruları otomatik olarak algılayabilen, 1 milyon öğrencimize 1 milyon deneme sınavı yapabilecek kadar kişiselleştirmeye açık bir yazılımdan söz ediyoruz. Bütün bunlar öğrencilerin tercihlerini ve hangi yüksek öğretim kurumunda okuması gerektiğine ilişkin bir takım açılımları da sağladı."

"Sizlerin katkılarıyla sürecin gidişatını geliştirmek istiyoruz"

Eğitimi "sınav" olarak görmediklerini, okulun bir yaşam sahnesi olduğunu anlatan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu süreç içerisinde gördüğüm eksiklikleri, problemleri ve mevcut işleri nasıl daha iyi yapabileceğimizi anlamak noktasında desteğinize ihtiyacım var. Sizlerin katkılarıyla sürecin bundan sonraki gidişatını, dinamiğini geliştirmek istiyoruz. Bu gelişimi de bütün ülkeye uzaktan eğitimin standartları, çerçevesi konusunda yaygın olarak ulaştırmak istiyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi eğitimin her sürecinde bilim insanlarından destek almaya devam edeceğiz."

Bilim insanlarının uzaktan eğitime yönelik ortaya koyacağı çalışmaların sadece bugün için değil bundan sonrası için de çok değerli olacağının altını çizen Selçuk, bu sürecin Türkiye'nin hatta dünyanın birikimiyle ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

"Her türlü tedbiri zamanında, zemininde alma gayretindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konularla ilgili her türlü tedbiri zamanında, zemininde alma gayretindeyiz ve bunu yapacağız. Hiçbir endişeniz olmasın. Her bir çocuğumuza erişimle ilgili neler yapılması, nasıl yapılması gerektiği konusundaki makro planlamalar, politikalar ve çalışmalar devam ediyor.

Velilerimize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza yönelik olarak ne yapılması gerekiyorsa risk analizlerini de yaparak, hiçbir şeyi riske sokmaksızın hepsini adım adım yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Bu kararlılıkla dünyada uzaktan eğitimde iyi bir yere gelmek ve yüz yüze eğitimi de sağlıklı bir şekilde başlatmak için her şeyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun için de büyük adımlar attık."

YEĞİTEK Genel Müdürü Yılmaz'ın konuşması

Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz da toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıda uzaktan eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunulacağını, küresel gelişmeler de dikkate alınarak konunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağını anlattı.

Yeni EBA'nın 2 Eylül 2019'da hizmete sunulduğunu, yeni sistemin salgın sürecinde önem kazandığını aktaran Yılmaz, "EBA'nın yeni dönemde daha da aktif kullanılacağını biliyoruz. Bunun için hem altyapı hem sistem yönetimi hem de içerik olarak EBA'yı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıyla, görüşler, öneriler ve tavsiyelerle uzaktan eğitimin dinamik planlamasına, öğrencilerimize sunacağımız eğitimin ufkuna katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" konulu değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Bakanlıkça hizmete sunulan "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" paylaşım sitesine, "uzaktanegitimebirfikrimvar.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:37

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' uygulamasını başlattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi Giresun şehidinin oğlu babasına böyle veda etti! Yürek yakan analar Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı Doğum günü partisi veren efsane atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz         
16:34
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı         
16:26
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz İstanbul'a gelen Godin ve Hulk'un menajeri, 3 Büyükler'e göz kırptı: Görüşebiliriz         
15:47
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü         
15:37
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım         
15:36
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan sürücü ikinci kazada yaşamını yitirdi Tekirdağ'da ilk kazayı yaralı atlatan sürücü ikinci kazada yaşamını yitirdi         
15:13
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını         
13:42
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi         
13:20
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi         
11:03
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı         
10:20
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada         
10:15
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 19:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" uygulamasını başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei